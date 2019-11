Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Folgenschwerer Unfall auf Landstraße, Rettungshubschrauber im Einsatz

Kalbsrieth (ots)

Vier verletzte Menschen, ein toter Hund und zwei kaputte Autos sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend im Kyffhäuserkreis. Ermittlungen zufolge befuhr ein 84-jähriger Autofahrer gegen 17.30 Uhr die Landstraße zwischen Kalbsrieth und Schönewerda in Richtung Kreisel. Als der Mann aus dem Burgenlandkreis mit seinem Renault einen Lkw überholen wollte, stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Mitsubishi Colt zusammen. Der Rentner, der von den Rettungskräften aus seinem Auto befreit werden musste, und der 19-jährige Fahrer im Mitsubishi kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Eine 79-jährige Seniorin und eine 20-Jährige im Renault hatten Glück. Sie erlitten nur leichte Verletzungen. Ein Hund, der sich im Auto des jungen Mannes befand, fanden Polizisten ca. 200m von der Unfallstelle entfernt, schwer verletzt im Straßengraben liegend. Ein angeforderter Tierarzt erlöste den Vierbeiner. Beide Pkw wurden abgeschleppt. Ein Rettungshubschrauber brachte einen Schwerverletzten in die Klinik. Insgesamt waren drei Rettungswagen, ein Notarzt sowie 30 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Artern und Ritteburg an den Rettungs-und Bergungsmaßnahmen beteiligt. Die Landstraße war bis ca. 20.30 Uhr gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell