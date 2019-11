Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuerwehr löscht brennendes Essen

Mühlhausen (ots)

In der Küche einer Wohnung im Kittel fing am Mittwochmittag, gegen 12.40 Uhr, das Essen Feuer. Die Kameraden der Feuerwehr löschten die Flammen schnell und verhinderten so ein Ausbreiten des Feuers und größeren Schaden. Während der Löschmaßnahmen erschien der Bewohner zu Hause. Warum er das Essen unbeaufsichtigt ließ, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen.

