Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Fund einer Fliegerbombe

Nordhausen (ots)

Die Stadt Nordhausen hat mit der Evakuierung begonnen. Evakuiert wird ein Bereich in einem Radius von 1000 Metern. Ob Sie betroffen sind, erfahren Sie in der beigefügten Anlage. Die Polizei ist während und nach den Evakuierungsmaßnahmen präsent, wird die Bereiche intensiv bestreifen und sichern. Für weietere Rückfragen steht Ihnen der City-Ruf des Ordnungsamtes unter der Tel. 03631/696115 zur Verfügung. Informieren Sie sich bitte auch in den örtlichen Medien. Auch die Polizei steht Ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung.

