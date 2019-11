LPI-NDH: Auto prallt gegen Hauswand

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Leichte Verletzungen erlitt ein 75-jähriger Autofahrer bei einem Unfall, der sich am Mittwochmorgen, gegen 7.30 Uhr, in Artern ereignete. Er beabsichtigte, in der Schillerstraße einzuparken. Aufgrund eines Fahrfehlers geriet das Auto über den Bordstein auf den Gehweg und kollidierte schließlich mit einer Hauswand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Der BMW musste abgeschleppt werden.

