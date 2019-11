Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nachbar löscht Feuer in Wohnung

Nordhausen (ots)

Am Dienstag löste eine Gans im Ofen einen Wohnungsbrand in der Ostrower Straße aus. Der 25-jährige Bewohner hatte diese in seinem Elektroofen zubereitet, als kurz nach 19 Uhr das flüssige Gänsefett auf die Heizfläche tropfte und in Brand geriet. Ein anderer Anwohner hörte den Rauchmelder und betrat die Wohnung mit einem Feuerlöscher. Er löschte den Brand und holte die Gans aus dem Ofen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Durch die erhebliche Rauchentwicklung war die Wohnung zunächst unbewohnbar. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

