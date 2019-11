Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe im Sportlerheim

Bleicherode (ots)

Am Dienstagmorgen wurde der Einbruch in das Sportlerheim in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße bekannt. Unbekannte waren gewaltsam in das Gebäude eingedrungen. Der oder die Täter zerstörten die Scheibe eines Büros und erbeuteten einen geringen Bargeldbetrag. Sie hinterließen einen Sachschaden von ca. 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

