Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brandursache geklärt

Kleinfurra (ots)

Nach dem Brand eines Wohnhauses am Montagabend in der Karl-Marx-Straße in Kleinfurra untersuchten Kriminalisten am Vormittag den Brandort. Der unsachgemäße Gebrauch eines Ölofens im Erdgeschoss war für den Ausbruch des Feuers ursächlich. Der 50-jährige Hausbewohner, der beim Retten seines Hundes von diesem gebissen wurde, konnte inzwischen das Krankenhaus wieder verlassen. Das Haus ist derzeit unbewohnbar.

