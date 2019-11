Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto mit Ampel kollidiert - Zwei Menschen verletzt

Bleicherode (ots)

Am Montagnachmittag befuhr eine 36-jährige Frau mit ihrem Touran die Landstraße 1011 aus Richtung Bleicherode. Auf Höhe der Autobahnauffahrt, an der Ampel, wich sie einem vor ihr stehenden Auto aus, um nicht aufzufahren. Hierbei kollidierte ihr Auto mit einem Ampel- und Schildermasten. Die Frau und ihre 13 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt. Am Auto entstand Totalschaden.

