LPI-NDH: Handwagen gestohlen

Am vergangenen Wochenende hatten es Diebe in Nordhausen auf einen blauen Handwagen abgesehen. Der Wagen war im Hof eines Einfamilienhauses in der Tomas-Mann-Straße abgestellt. Wer etwas bemerkt hat oder Hinweise zum Verbleib des Handwagens geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

