Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsschilder beklebt - Anzeige wegen Sachbeschädigung

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Zeugen meldeten am Montagabend, gegen 22 Uhr, mehrere Personen, die in Heiligenstadt Aufkleber an Verkehrszeichen anbrachten. In der Aegidienstraße entdeckten Polizisten schließlich einen 38-Jährigen, der 26 Aufkleber bei sich hatte. Identische Aufkleber fanden die Einsatzkräfte wenig später in der Petristraße an einem Verkehrszeichen. Sie erstatteten Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen den 38-Jährigen.

