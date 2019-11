Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorräder gestohlen

Bleicherode (ots)

Vom Gelände eines Motorradhändlers im Kirchhagener Weg kamen am zurückliegenden Wochenende sechs Motorräder der Marken KTM und Husqvarna abhanden. Unbekannte hatten sich gewaltsam Zutritt in die Geschäftsräume verschafft und vom Gelände die Maschinen, vier Werksneue und zwei Neuwertige, gestohlen. Wer Hinweise zum Tatgeschehen, insbesondere zu auffälligen Fahrzeugen oder Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden.

