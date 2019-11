Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl aus Lkw

Heringen (ots)

Zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt in ein Lkw Fahrerhaus und stahlen zwei Geldbomben vom Beifahrersitz. Der Lkw stand zur Tatzeit an der Anlieferung eines Einkaufsmarktes in der Straße der Einheit. Der Schaden beläuft sich auf einen vierstelligen Bargeldbetrag. Wie der oder die Täter in den Lkw gelangten, ist noch unklar. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann oder wem verdächtige Personen im Bereich des REWE Marktes aufgefallen sind, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

