Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bäcker und Supermarkt von Einbrechern heimgesucht

Schlotheim (ots)

Über das Dach verschafften sich Unbekannte zwischen Sonntag, 11.30 Uhr, und Montag, 3.45 Uhr, gewaltsam Zutritt in ein Gebäude in der Bahnhofstraße, in dem sich eine Bäckerfiliale und ein Supermarkt befinden. Aus der Bäckerei erbeuteten der oder die Täter Bargeld. Ob sie im Supermarkt ebenfalls Beute machten, ist noch nicht abschließend geklärt. Wer hat etwas bemerkt? Wem sind verdächtige Fahrzeuge aufgefallen oder Personen, die sich auf dem Dach des Marktes aufhielten? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell