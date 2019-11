Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Postverteilungszentrum

Beuren (ots)

Mindestens 70 Postsendungen öffneten Unbekannte am vergangenen Wochenende im Postverteilungszentrum im Dünblick. Der oder die Täter waren gewaltsam über das Rolltor in das Gebäude eingedrungen. Was genau die Unbekannten erbeuteten und wie hoch der Wert des Beuteguts ist, muss noch geklärt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell