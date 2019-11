Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe bei Kellereinbruch gestört

Mühlhausen (ots)

In der vergangenen Nacht erwischte ein Bewohner zwei Einbrecher, die sich gerade in einem Keller in der Johannisstraße zu schaffen machten. Die Diebe ergriffen auf Fahrrädern die Flucht. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach den Flüchtenden verliefen erfolglos. Was genau das Duo erbeutete, muss im Rahmen der weiteren Ermittlungen geklärt werden.

