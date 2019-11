Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisierter Radfahrer aus dem Verkehr gezogen

Wolkramshausen (ots)

Mit über 3,7 Promille war ein Radfahrer am Sonntagabend in Wolkramshausen unterwegs. Polizisten stoppten den betrunkenen Radler kurz vor 21 Uhr in der Sondershäuser Straße, aufgrund seiner unsicheren Fahrweise. Der 51-Jährige musste mit zur Blutentnahme. Die Polizisten erstatteten Anzeige.

