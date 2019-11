Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall durch Alkohol

Sondershausen (ots)

Am 03.11.2019 wurde der Polizei gegen 02:54 Uhr durch eine aufmerksame Bürgerin ein Unfall in Sondershausen, Hasenholzweg mitgeteilt. Bei der Prüfung vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt. Der Fahrer des Pkw Audi B5 kam von der Fahrbahn ab, fuhr ein Geländer des Heizhauses um, fuhr einen Abhang Talwärts und kam letztendlich in einem Gebüsch zum Stehen. Alle drei Insassen des Fahrzeuges blieben unverletzt. Ein beim Fahrzeugführer durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv und zeigte einen Wert von 2,33 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme beim Fahrer angeordnet und im Krankenhaus Sondershausen durchgeführt. Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell