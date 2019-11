Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildunfall mit einem Reh

Steinthaleben (ots)

Am Samstag den 02.11.2019 gegen 17:15 Uhr quert ein Sprung Rehe die L 2292 im Bereich Abzweig Steinthaleben - Rottleben. Die Fahrerin eines Pkw Opel Corsa befährt zu diesem Zeitpunkt die Straße von der Barbarossahöhle kommend in Richtung Rottleben. Trotz Abbremsung ihres Fahrzeuges, konnte sie den Zusammenstoß mit einem der Tiere nicht verhindern. Die Fahrerin bleibt unverletzt, dass betroffene Tier verendete noch an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 250,00 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell