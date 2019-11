Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision mit einer Messäule

Mönchpfiffel (ots)

Am Samstag den 02.11.2019 gegen 11:45 Uhr teilt die Landeseinsatzzentrale Halle einen Unfall auf Thüringer Gebiet mit. Die Fahrerin eines Pkw Hyundai befuhr die L1218 aus Richtung Ortsmitte Mönchpfiffel kommend in Richtung Ortsausgang (Allstedt). Laut eigener Aussage kam ihr ein Fahrzeug im Gegenverkehr entgegen. Sie erschrickt sich, verreist das Lenkrad, dreht sich und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigt sie eine Messäule der Firma Mitnetzgas. Personen wurden nicht verletzt, am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500,- Euro

