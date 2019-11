Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall im Begegnungsverkehr

Wachstedt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 01.11.2019 gegen 19:30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Martinfeld und Wachstedt. Ein 84jähriger Eichsfelder fuhr mit seinem Pkw Chevrolet die Straße von Martinfeld in Richtung Wachstedt. Im Bereich der ansteigenden Geraden hinter der Wallfahrtskirche Klüschen Hagis kamen ihm zwei Pkw entgegen. Während der erste Pkw vorbei fuhr, stieß der zweite Pkw mit dem linken Außenspiegel gegen den linken Außenspiegel des Pkw Chevrolet. Während der 84jährige an der Unfallstelle stehen blieb, fuhr der andere Beteiligte weiter. Zum Verursacherfahrzeug liegen keine weiteren Erkenntnisse vor. Daher bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Den Sachschaden am Pkw Chevrolet beziffern wir mit ca. 500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Eichsfeld

Telefon: 03606 6510

E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell