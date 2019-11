Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am 02.11.2019 gegen 18:30 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Petristraße / Holzweg in Heiligenstadt ein Verkehrsunfall. Die 36jährige Fahrerin eines Pkw Audi befuhr den Holzweg in Richtung Kreuzung. Da sie sich im Kreuzungsbereich falsch eingeordnet hatte, wollte sie rückwärts fahren, um die Fahrspur zu wechseln. Dabei übersah sie den inzwischen hinter ihr stehenden Pkw VW Beetle und fuhr auf. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 3000 Euro, Personen wurden nicht verletzt.

