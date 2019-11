Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht im Zeppelinweg

Nordhausen (ots)

Am Samstagmorgen kam es in Nordhausen im Zeppelinweg zu einem Verkehrsunfall. Beamte des Inspektionsdienstes der Nordhäuser Polizei fanden an der Verkehrsinsel zur Straße der Einheit ein wahres Trümmerfeld vor. Die Verkehrsinsel war ganz offensichtlich von einem Pkw überfahren worden. Ein Verkehrszeichen darauf war verbogen, ein anderes komplett herausgerissen. Vom Unfallfahrer war weit und breit nichts zu sehen. Dennoch hinterließ er etliche abgerissenen Fahrzeugteile. Diese deuten auf einen blauen Nissan hin. Das Fahrzeug muss im Frontbereich massive Beschädigungen aufweisen. Die Nordhäuser Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder denen ein blauer Nissan mit Beschädigungen im Frontbereich aufgefallen ist, sich bei einer Polizeidienststelle zu melden.

