Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit verletzter Person

Sondershausen (ots)

Am 02.11.2019 gegen 08:52 Uhr wurde der Polizei Sondershausen ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen mitgeteilt. Der Unfall ereignete sich in Sondershausen, in der Gartenstraße, im Bereich der Kreuzung zur Karnstraße, am dortigen Fußgängerüberweg. Der Fußgänger, eine ältere männliche Person wurde schwer verletzt, die Fahrerin des Pkw Daimler Benz Smart erlitt einen Schock. Beide Personen wurden ins KMG Klinikum Sondershausen verbracht. Nach bisherigen Ermittlungen wurde die männliche Person von dem Pkw erfasst, als er sich bereits auf dem Überweg befand. Zeugen des Unfalls sind nicht bekannt. Beide Personen sind nicht vernehmungsfähig. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an.

