Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildunfall mit Waschbär

Wiedermuth (ots)

Am 02.11.2019 gegen 00:35 Uhr ereignete sich ein Wildunfall zwischen Wiedermuth und Toba, auf der L 1032. Der Fahrer eines Pkw Toyota Avensis kollidierte hier mit einem Waschbär, als dieser versuchte die Fahrbahn zu queren. Der Fahrer wurde nicht verletzt, am Pkw kam es zu Sachschaden. Das Tier verstarb an der Unfallstelle.

