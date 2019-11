Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auffahrunfall auf Wipperbrücke

Sondershausen (ots)

Die Fahrerin eines Pkw VW Tiguan befuhr am Freitag, den 01.11.2019, gegen 10:35 Uhr die Wipperbrücke in der Nordhäuser Straße in Sondershausen. Ihr folgte der Fahrer eines Lkw Multicar. Als die Fahrerin mit ihrem Pkw verkehrsbedingt anhalten musste, bemerkte dies der Lkw Fahrer zu spät und fuhr auf den Pkw auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000,00 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

