Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall beim Rückwärtsfahren

Greußen (ots)

In Greußen, in der Bahnhofstraße kam es am 01.11.2019 gegen 08:40 Uhr zu einem Unfall. Der Fahrer eines Pkw Fiat Seicento wollte rückwärts vom Gelände der Raiffeisenbank fahren und kollidierte hierbei mit dem gegenüber längs zum Fahrbahnrand geparkten Pkw Ford Kuga. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000,00 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

