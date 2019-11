Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrt endet am Blumenkübel

Bad Frankenhausen (ots)

Am Freitag, den 01.11.2019, kam es gegen 11:55 Uhr in Bad Frankenhausen, im Uderslebener Weg zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw Subaru Forester bog aus der Ausfahrt der Rehaklinik auf die Straße auf und kam ohne ersichtlichen Grund ca. 30 m weiter nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er gegen einen Blumenkübel fuhr. Der Blumenkübel wurde verschoben jedoch nicht beschädigt. Am Pkw kam es zu Sachschaden in Höhe von ca. 5000,00 Euro. Personen wurden nicht verletzt

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell