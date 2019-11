Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand eines Wohnhauses mit einer getöteten Person

Sondershausen/Jechaburg (ots)

Am frühen Freitag Abend gegen 18:00 Uhr kam es in Sondershausen OT Jechaburg zu einem Wohnungsbrand. Dieser konnte durch die alarmierten Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Nach der anschließenden Begehung des Brandortes, konnte die Einsatzkräfte die 75 jährige Bewohnerin nur noch tot bergen. Die Kriminalpolizei Nordhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Der vorläufige Brandschaden an dem Haus wird auf ca. 10.000 EUR beziffert. Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell