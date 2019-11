Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dachschweißbahnen verschwunden

Bleicherode (ots)

Diebe hatten es in Bleicherode auf mehrere Rollen Dachpappe abgesehen. Diese waren auf einer Baustelle an der Turnhalle einer Regelschule in der Löwentorstraße gelagert. Die gestohlene Dachpappe hat einen Wert von ca. 250 Euro. Der Diebstahl wurde am Freitagmorgen festgestellt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

