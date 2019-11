Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehr als 20 Autos beschädigt - Zeugen gesucht

Urbach (ots)

Einen immensen Sachschaden hinterließen Unbekannte bereits in der Nacht von Samstag, 26. Oktober, zu Sonntag, 27. Oktober, an 24 Fahrzeugen in Urbach. Zunächst ging die Polizei von zehn beschädigten Autos aus. (siehe Pressemeldung von 27.10.2019) Inzwischen meldeten sich immer mehr Fahrzeugbesitzer, die Schäden an ihren PKWs festgestellten und Anzeige erstatteten. Der oder die Unbekannten zerkratzten den Lack der Fahrzeuge mit einem unbekannten Gegenstand. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind in der Nacht zu Sonntag, 27. Oktober, in Urbach Personen aufgefallen, die sich verdächtig verhielten oder sich an den Autos zu schaffen machten? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell