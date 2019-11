Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrszeichen herausgerissen

Sondershausen (ots)

Polizisten stellten am Donnerstag während ihrer Streife in der August-Bebel-Straße ein beschädigtes Verkehrszeichen fest. Unbekannte hatten das Schild, welches die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h anzeigt, samt Fundament herausgerissen. Die Tat ereignete sich zwischen 17.45 Uhr und 20.45 Uhr. Wer hat etwas beobachtet oder kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

