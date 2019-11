Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schornsteinbrand endet glimpflich

Ellrich (ots)

18 Kameraden der Feuerwehr kamen am Donnerstagabend in Ellrich zum Einsatz. Der Bewohner eines Hauses in der Waldstraße befeuerte seinen Kamin, als sich plötzlich, gegen 18.45 Uhr, ein Schornsteinbrand entwickelte. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell bekämpft. Personen kamen nicht zu Schaden.

