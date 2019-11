Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Ershausen (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer am Donnerstag im Eichsfeld. Der 63-Jährige war, kurz nach 16 Uhr, auf der Landstraße aus Richtung Geismar in Richtung Ershausen unterwegs. In einer Linkskurve überholte er zwei Radfahrer. Anschließend kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Motorradfahrer überschlug sich mehrfach und kam auf einem Feld neben der Straße zum Liegen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten ins Krankenhaus.

