Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer bei Unfall verletzt

Mühlhausen (ots)

Der Fahrer eines Renault befuhr am Mittwoch, gegen 6.40 Uhr, den Goetheweg in Richtung Eisenacher Straße. Als der 55-Jährige nach links in diese Straße abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten Radfahrer, der auf der Eisenacher Straße aus Richtung Brunnenstraße unterwegs war. Der 42 Jahre alte Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er kam ins Krankenhaus.

