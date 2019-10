Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erste Ermittlungsergebnisse nach Wohnungsbrand

Mühlhausen (ots)

Nach dem Wohnungsbrand am Dienstagnachmittag im Kreuzgraben, in dessen Folge mehrere Menschen verletzt wurden und eine Familie ihr Obdach verlor, untersuchten Beamte der Kriminalpolizei am Mittwoch den Brandort. Nach ersten Ermittlungen konnten die Kriminalisten einen technischen Defekt als Brandursache ausschließen. Die Auswertung der Spuren zur Klärung einer genauen Brandursache dauert noch an.

