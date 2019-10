Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Garage als Diebeslager

Mühlhausen (ots)

Den Aufbruch seiner Garage bemerkte ein Mann am Dienstag, gegen 15 Uhr, in der Forstbergstraße. Er informierte die Polizei. Unweit davon entfernt entdeckte der Garagenbesitzer eine offene Garage, in der er, neben einem unbekannten Mann, auch gestohlene Sachen aus seiner Garage entdeckte. Der Unbekannte flüchtete daraufhin mit einem Mountainbike. In der offenen Garage stellten die alarmierten Polizisten weiteres Diebesgut fest. Der Geflüchtete, der die Garage offenbar als Lager für Diebesgut genutzt hatte, war mit einem Pullover in Camouflage Optik und Flecktarnhose gekleidet. Er hatte kurze, dunkle Haare und war kräftig gebaut. Die Arme waren tätowiert. Die Ermittlungen dauern an.

