Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Seitenscheibe eingeschlagen

Küllstedt (ots)

Am Dienstagabend schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines Skoda ein. Das Auto war in der Zöllnersgasse abgestellt. Die Tat ereignete sich zwischen 18.10 Uhr und 18.30 Uhr. Aus dem Fahrzeug fehlte nichts. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell