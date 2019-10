Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frau bei Unfall schwer verletzt

Breitenholz (ots)

Mit schweren Verletzungen musste eine Autofahrerin am Dienstagmorgen im Eichsfeld nach einem Unfall ins Krankenhaus gebracht werden. Die 81 Jahre alte Frau war, kurz vor 9 Uhr, mit ihrem VW in der Ortslage Breitenholz unterwegs, als sie dort mit einem abgestellten Seat kollidierte. Beide Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell