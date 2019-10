Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe auf Autohausgelände

Worbis (ots)

Das Gelände eines Autohauses in der Sommerbergstraße wurde in der vergangenen Nacht von Dieben heimgesucht. Der oder die Unbekannten montierten die Reifen zweier Skodas ab, die auf dem Grundstück abgestellt waren, und nahmen sie mit. Wem sind in der vergangenen Nacht verdächtige Personen nahe des Autohauses aufgefallen, die sich möglicherweise an den Fahrzeugen zu schaffen machten? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

