Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Supermarktmitarbeiter von Ladendieb verletzt

Mühlhausen (ots)

Am Montag ist der Mitarbeiter eines Supermarktes in der Thomas-Müntzer-Straße von einem Ladendieb leicht verletzt worden. Er hatte den 22-Jährigen beim Klauen erwischt. Als er ihn daraufhin in ein Büro brachte, versuchte der Dieb zu flüchten. Gegen den 22-Jährigen wird nun ermittelt. Zudem bestand gegen ihn bereits ein Hausverbot für den Supermarkt, da er Ende September schon einmal bei einem Diebstahl erwischt worden war.

