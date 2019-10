Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Traktor mit Moped kollidiert - Zwei Menschen verletzt

Niederorschel (ots)

Ein Traktor befuhr am Montag, gegen 15.30 Uhr, die Siedlung in Niederorschel. Als der 56-jährige Fahrer nach links in die Bahnhofstraße abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten Moped, das die Bahnhofstraße in Richtung Gernrode befuhr. Der Traktorfahrer und der 16 Jahre alte Mopedfahrer mussten mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

