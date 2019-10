Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wohnwagenanhänger in Brand

Hundeshagen (ots)

Am Montag stand ein Wohnwagenanhänger, gegen 17.30 Uhr, in Flammen. Der alte Anhänger war seit längerer Zeit am Freiheiter Berg abgestellt. Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf eine Baumreihe verhindert werden. Die Polizei geht davon aus, dass Unbekannte das Feuer vorsätzlich gelegt haben. Wer etwas bemerkt hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell