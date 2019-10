Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann von Radfahrer erfasst - Zeugen gesucht

Mühlhausen (ots)

Auf dem parallel zum Lindenbühl verlaufenden Fuß- und Radweg ist ein Fußgänger am Montagabend, kurz vor 18 Uhr, von einem Fahrrad erfasst worden. Der 64-Jährige ging in Richtung Felchtaer Straße, als es zur Kollision mit dem Radfahrer kam. Der Mann stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der bislang unbekannte Radfahrer, der sich zunächst um den Verletzten gekümmert hatte, verließ noch vor Eintreffen der Polizei die Unfallstelle. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zu dem Radfahrer machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell