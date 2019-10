Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit über einem Promille vom Unfallort geflüchtet

Sondershausen (ots)

Nach einer Unfallflucht in Sondershausen musste ein 29-jähriger Autofahrer am Montagabend seinen Führerschein abgeben. Eine Skoda-Fahrerin bog gegen 20 Uhr auf die Alexander-Puschkin-Promenade in Richtung Wipperbrücke ab. Dabei wurde der Skoda frontal vom Fahrzeug des 29-Jährigen erfasst, der sich, nach Zeugenaussagen, mit hoher Geschwindigkeit aus Richtung Frankenhäuser Straße genähert hatte. Der Skoda wurde durch den Aufprall über eine Grünfläche geschleudert und kam quer auf der Straße zum Stehen. Der Unfallverursacher gab Gas und versuchte zu flüchten. Der 29-Jährige kam jedoch nicht weit. Polizisten stellten den Mann. Ein Alkoholtest ergab bei ihm über ein Promille.

