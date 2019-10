Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: hochwertige Fahrzeuge gestohlen

Mühlhausen (ots)

Von Samstagmittag, 26. Oktober, bis Montag, 28. Oktober, stahlen Unbekannte zwei Mitsubishi Outlander, Baujahr 2019, vom Gelände eines Autohauses in der Langensalzaer Landstraße. Bei den gestohlenen Fahrzeugen, im Wert von ca. 70000 Euro, handelt es sich um zwei noch nicht zugelassene Pkw in silberfarben und schwarz. Sie wurden ohne Autoschlüssel und Papiere gestohlen. Wer Hinweise zum Tatgeschehen, verdächtigen Fahrzeugen oder Personen, geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden. Erst in der Nacht vom Mittwoch, 23. Oktober, zum Donnerstag, 24. Oktober stahlen Unbekannte zwei Fahrzeuge in Worbis(Eichsfeld) vom Gelände eines Autohandels in der Bodenfeldstraße. (siehe Pressemeldung vom 24. Oktober)

