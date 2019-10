Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erneute betrügerische Anrufe im Eichsfeld

Teistungen (ots)

Verunsicherte, ältere Menschen, im Eichsfeld, wählten am Vormittag den Notruf der Polizei. Sie alle erhielten einen Anruf, bei dem sich ein vermeintlicher Polizist meldete und über eine Einbruchsserie in Duderstadt, in Niedersachsen, berichtete. Während der Ermittlungen habe man den Namen der oder des Angerufenen gefunden und nun wolle er sich nach Wertgegenständen im Haus erkundigen. Alle Angerufenen reagierten vorbildlich. Sie ließen sich auf kein Gespräch ein und informierten die richtige Polizei. In Breitenbach bei Leinefelde rief ein vermeintlicher Bekannter eines im Sommer verstorbenen Ehemannes bei einer älteren Dame an. Er wüsste angeblich über das Vermögen der Witwe Bescheid und hätte schon einen Einbruch bei ihr verhindert. Auch hier reagierte die Angerufene richtig. Sie informierte eine Angehörige, die Anzeige bei der Polizei erstattete.

