Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto beschädigt

Greußen (ots)

Am Montagmorgen entdeckte die Nutzerin eines Firmenfahrzeuges in der Neustadt, an der Grundschule, dass ihr Fahrzeug, ein Renault Kangoo beschädigt wurde. Unbekannte hatten, beim Versuch, den Renault aufzubrechen, das Auto zerkratzt. Gestohlen haben der oder die Diebe nichts.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell