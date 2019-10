Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorrad sucht seinen Besitzer

Dingelstädt (ots)

Die Polizei in Heiligenstadt sucht den Besitzer einer MZ TS 250 in oliv grün. Das Motorrad nutzte am 4. Juli in Dingelstädt, in der Anton-Thraen-Straße, ein Fahrzeugführer, der bis zum heutigen Tag die erforderlichen Fahrzeugdokumente, einschließlich Eigentumsnachweis, nicht vorgelegt hat. Mittlerweile gehen die Ermittler von einem Diebstahl der MZ aus und suchen den tatsächlichen Eigentümer. An der MZ ist kein Typenschild mehr vorhanden, das Lenkradschloss weist Aufbruchsspuren auf. An der Maschine sind Fahrzeugteile, wie zum Beispiel das Schutzblech vorn und der Scheinwerfer verchromt. Wer seine MZ auf dem Bild erkennt, wird gebeten, sich mit dem entsprechenden Eigentumsnachweis bei der Polizei in Heiligenstadt, unter 03606/6510 oder persönlich zu melden.

