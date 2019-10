Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ein verlassener Pkw und Drogen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Während ihrer Streife entdeckten Polizisten in der Nacht von Sonntag zu Montag, in der Hennefer Straße, einen unverschlossenen Skoda. Die Kennzeichen am Auto waren entstempelt, der Autoschlüssel steckte und vom Fahrer war weit und breit nichts zu sehen. Im Auto stellten die Beamten eine Flasche mit weißem Pulver sicher. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht. Bei dem Pulver handelte es sich Betäubungsmittel. Die Beamten verschlossen das Fahrzeug und stellten den Schlüssel sicher. Die Ermittlungen zum Fahrzeugnutzer dauern an.

