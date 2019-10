Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen am Steuer

Nordhausen (ots)

Am frühen Montagmorgen kontrollierten Polizisten einen 32-jährigen Autofahrer in der Alten Leipziger Straße. Hierbei stellten sie fest, dass der Führerschein des Mannes in Fahndung steht. Sie stellten das Dokument sicher. Im Anschluss musste der Mann mit zur Blutentnahme. Ein Drogentest verlief positiv.

